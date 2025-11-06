Guanajuato registró más de 400 mil asistentes y una derrama económica récord de 291 millones de pesos durante el Festival de Día de los Muertos ¡Vívelo!

En la rueda de prensa, la presidenta municipal, Samantha Smith, destacó que además del incremento en la afluencia, también creció la capacidad de respuesta de los equipos de trabajo, por lo que el festival se convirtió en un ejemplo de planeación, organización y orgullo guanajuatense.

Festival de Día de Muertos impulsa récord en turismo en Guanajuato

El festival generó una derrama económica de 291 millones de pesos, 15% más que en 2024, con ocupación hotelera del 100% durante dos noches consecutivas.

La ciudad recibió 11,500 visitantes internacionales, con un aumento del 40% en turismo asiático, reforzando su proyección global. La Calle Subterránea también registró ventas récord por 7.4 millones de pesos, con 350 expositores (50 más que el año pasado) y un incremento del 12% en ganancias.

Representantes del sector turístico, como Rubén Morelos (Hoteles y Moteles), Aranza Espinosa (CANIRAC), Marco Borunda (Unión Restaurantera) y Karen Burstein (AMEXME), destacaron que la coordinación y la seguridad fueron clave para los resultados históricos en ventas, ocupación y consumo.

Operativo de seguridad garantiza saldo blanco en el Festival de Día de Muertos

Para garantizar la seguridad durante el Festival de Día de Muertos, más de 460 elementos de Policía, Vialidad, Protección Civil y Fiscalización, con el apoyo del Ejército, la Guardia Nacional y las Fuerzas Estatales, participaron en un operativo especial.

El saldo fue cero incidentes graves, 53 detenciones por faltas menores y un tiempo de respuesta promedio de 6.6 minutos.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, informó que se llevaron a cabo más de 5 mil acciones preventivas, lo que permitió mantener la seguridad y el orden durante todo el festival.

Guanajuato rompe récord con el Festival de Día de los Muertos. (Cortesía )

En menos de 24 horas, Guanajuato recuperó su imagen habitual gracias al trabajo de 191 trabajadores de Servicios Públicos, quienes recolectaron 323 toneladas de residuos durante los días del festival.

Guanajuato no se apaga después de la fiesta, se renueva, se limpia y sigue brillando con la fuerza de su gente. Samantha Smith

El evento también generó un impacto positivo en la economía regional, con Silao reportando un incremento superior al 30% en ocupación hotelera.

Finalmente, Pedro Chacón, de Manos Unidas, agradeció el apoyo al tradicional Tapete de la Muerte, que cumplió 18 años como parte esencial del festival.