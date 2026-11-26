El trabajo diario de las mujeres dentro de las fuerzas navales del país llegó tanto a los cachitos de la Lotería Nacional como a las rejas de Paseo de la Reforma, a través de una colaboración entre la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Fundación SIMSA, brazo social de Grupo SIMSA.

La presentación del billete conmemorativo del Sorteo Superior número 2905 se realizó durante la ceremonia por el 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón.

Mujeres de Mar lleva historias de mujeres navales a la Lotería Nacional

El diseño principal, titulado “Una mujer me dijo: Sí puedes”, se integró a través de la iniciativa cultural Di Lo Bueno de México. Esta alianza forma parte del proyecto “Mujeres de Mar: Detrás de una gran mujer, hay otra”, que busca visibilizar el papel de las mujeres en operaciones marítimas, aéreas y terrestres.

Más allá del billete, la iniciativa incluye una exposición al aire libre instalada durante noviembre de 2026 en la Galería Jardín Botánico, sobre Paseo de la Reforma. Ahí se exhiben las pinturas de la artista Saide, cuyos retratos realistas, en blanco y negro y a color, representan la vocación de los elementos navales, junto a frases como “En el mar hay rumbos que se aprenden navegando” y “En el aire también viajan las ausencias, los sacrificios y la esperanza de regresar”.

De esta manera, Grupo SIMSA y su fundación acercan a los transeúntes de la capital y a millones de familias en el país las historias humanas detrás de la institución encargada de la vigilancia costera y el auxilio a la población.

En la ceremonia oficial —donde también estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; y la jefa de Gobierno, Clara Brugada— las Niñas y Niños Gritones lanzaron su tradicional porra en recuerdo de la gesta de 1825 en San Juan de Ulúa, Veracruz.

Para este sorteo se imprimieron 2 millones 400 mil cachitos con 20 diseños distintos, ya disponibles en puntos de venta y en plataformas digitales. El Sorteo Superior 2905 se jugará este viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones de pesos.