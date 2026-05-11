El gobierno de México reafirmó su compromiso para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a víctimas, luego de la presentación del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde autoridades federales destacaron avances legislativos, coordinación institucional y nuevas herramientas de búsqueda.

Durante el encuentro encabezado por la relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak, representantes de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores expusieron las acciones implementadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender esta problemática como una prioridad nacional.

Claudia Sheinbaum impulsa estrategia nacional sobre desapariciones

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, aseguró que las reformas impulsadas en 2025 fueron construidas junto con familiares de víctimas y colectivos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de búsqueda, investigación e identificación.

Entre las medidas destacadas por las autoridades federales se encuentran la creación de la Plataforma Única de Identidad, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

Además, señalaron que ya es obligatorio abrir carpetas de investigación desde el primer reporte de desaparición y que las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas en estos delitos.

De igual manera, la administración informó que se ha fortalecido la Comisión Nacional de Búsqueda mediante contratación de especialistas y adquisición de nuevo equipo tecnológico para mejorar las labores de localización e identificación humana.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Enrique Ochoa Martínez, sostuvo que el trabajo coordinado entre instituciones, gobiernos estatales y organizaciones civiles será clave para generar soluciones de largo plazo.

Al encuentro asistieron colectivos de búsqueda, familiares de personas desaparecidas, organismos internacionales, representantes diplomáticos y organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, el gobierno de México reiteró que mantendrá la cooperación con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de Población de Naciones Unidas para fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda y atención a víctimas.