Las familias de la colonia Miguel de la Madrid, en Gómez Palacio, recibieron la Feria de la Paz, jornada organizada por el Gobierno de México en colaboración con la administración municipal encabezada por la presidenta municipal Betzabé Martínez para acercar servicios, programas sociales y acciones de Atención a las Causas con enfoque preventivo en materia de seguridad.

Esta edición, celebrada en las instalaciones de la escuela primaria Solidaridad, contó con la participación de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, enfocados en fortalecer la proximidad social con niñas, niños y jóvenes de dicho sector habitacional, considerado dentro de los polígonos prioritarios de atención.

Ferias de la Paz en Gómez Palacio (cortesía )

A nombre de la presidenta municipal Betzabé Martínez, el funcionario de la Dirección de Bienestar, Jorge Lozano, dio la bienvenida a los vecinos y reiteró el interés de la administración local por acercar atención directa a las colonias.

Por su parte, el directora del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Karina Valtierra y coordinadora de las Ferias de la Paz, señaló que el propósito de estas jornadas es conocer las necesidades de la población para resolverlas de inmediato o de manera programada, al tiempo que agradeció el respaldo logístico del municipio e invitó a aprovechar los servicios disponibles.

Ferias de la Paz en Gómez Palacio (cortesía )

Oferta de salud, deporte y próximos apoyos del Bienestar

Durante la jornada participaron dependencias municipales como la Dirección de Salud, con consultas médicas; SIDEAPA, con actividades de cultura del agua; el Instituto de la Mujer y el Sistema DIF local. Asimismo, para niñas, niños y jóvenes se sumaron operadores del programa Boxeando por la Paz y la Dirección del Deporte de Gómez Palacio con su oferta de escuelas y academias en distintas disciplinas, además de los módulos de la Secretaría de Bienestar y la Dirección de Bienestar municipal.

Ferias de la Paz en Gómez Palacio (cortesía )

En el marco del evento, el representante de Siervos de la Nación, Jonathan Alanís, anunció que próximamente se entregarán tarjetas de programas sociales impulsados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en beneficio de personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres, sumándose a la cobertura de las becas Rita Cetina y Benito Juárez para estudiantes de educación básica y media superior.

El funcionario exhortó a las familias a abrir la puerta durante las visitas domiciliarias de los Siervos de la Nación, al destacar que esta labor permite acercar de manera directa los apoyos federales y complementar las acciones de las Ferias de la Paz en Gómez Palacio.