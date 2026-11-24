La presidenta municipal Betzabé Martínez impulsó una jornada de orientación emocional en el ejido Huitrón con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar, promover una crianza basada en el respeto y contribuir a la prevención de la violencia desde el hogar.

La actividad, denominada “Sanando la raíz para proteger el presente”, fue dirigida a madres, padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria Leona Vicario, como parte de las acciones del Gobierno Municipal para atender las causas que pueden derivar en situaciones de violencia.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Betsi Vargas Angulo, informó que la plática fue impartida por la consejera en adicciones Luz Amplia Eguiarte Reza, quien abordó cómo las experiencias vividas durante la infancia influyen en la manera en que los adultos educan, se relacionan y acompañan emocionalmente a sus hijas e hijos.

Instituto de la Mujer en Gómez Palacio impulsa convivencia familiar (cortesía)

Autoridades buscan romper patrones de crianza y ciclos de violencia

Durante la actividad “Sanando la raíz para proteger el presente”, se destacó que reconocer y sanar las heridas emocionales de la infancia representa una oportunidad para romper patrones de crianza que pueden afectar el desarrollo de las nuevas generaciones.

La orientación también abordó la importancia de construir relaciones familiares saludables, en las que prevalezcan la comunicación, la confianza y el acompañamiento, así como establecer límites sanos desde el respeto y el afecto.

Asimismo, se destacó la necesidad de reconocer las necesidades emocionales de niñas y niños, procurando que encuentren en sus familias espacios seguros para expresar sus inquietudes y recibir apoyo.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Betsi Vargas señaló que, siguiendo la visión de la alcaldesa, Betzabé Martínez, el Instituto que encabeza mantiene acciones de orientación y sensibilización en distintos sectores del municipio para acercar herramientas a las familias y fortalecer la convivencia.

Instituto de la Mujer en Gómez Palacio impulsa convivencia familiar (cortesía)

Con estas actividades, el Gobierno Municipal de Gómez Palacio busca contribuir al bienestar emocional de niñas y niños y a la prevención de la violencia familiar, mediante acciones de acompañamiento y sensibilización que promuevan entornos familiares y escolares seguros, respetuosos y libres de violencia.