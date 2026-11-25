En atención al compromiso de la alcaldesa Betzabé Martínez Arango, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Gómez Palacio abrió nuevas oficinas en la Villa de Gregorio A. García, con el objetivo de acercar los servicios municipales a habitantes del medio rural.

Con la apertura de la oficina del DIF en Gregorio A. García, el organismo ampliará la atención gratuita y permanente a familias de más de 35 comunidades aledañas.

Durante el corte del listón inaugural, el director del DIF gomezpalatino, Jorge Luis Tonche Enríquez, explicó que las instalaciones remodeladas y acondicionadas, ubicadas en el mercado de Abastos de la Villa, beneficiarán a familias de comunidades rurales, en cumplimiento de la instrucción de la Presidenta Municipal de trabajar de manera cercana y en territorio.

Betzabé Martínez abre nueva oficina del DIF en Gregorio A. García (cortesía )

DIF Gómez Palacio ofrecerá servicios gratuitos en Gregorio A. García

El director del DIF gomezpalatino, Jorge Luis Tonche expuso que en este espacio las familias podrán realizar diversos trámites y recibir gratuitamente servicios municipales, entre ellos exámenes de la vista, consultas dentales y fisioterapia.

Además, infantes y adultos podrán aprovechar los servicios de cortes de pelo, así como clases para quienes se interesen en aprender a cortar el cabello, realizar manualidades, elaborar chocolates y productos artesanales como piñatas o adornos de Navidad, entre otras actividades que se implementarán próximamente.

Betzabé Martínez abre nueva oficina del DIF en Gregorio A. García (cortesía )

En el marco del acto, al que asistieron la presidenta de la villa, Susana Gámez, y habitantes de la comunidad y ejidos circundantes, también se entregaron dos sillas de ruedas a beneficiarios que realizaron su solicitud en este nuevo espacio.

DIF Municipal acercará atención a familias del campo

La nueva oficina del DIF Municipal Gómez Palacio se mantendrá operando de manera permanente para atender a habitantes de distintas localidades, como parte de las acciones para acercar los servicios gratuitos del DIF a las comunidades rurales de Gómez Palacio.

Betzabé Martínez abre nueva oficina del DIF en Gregorio A. García (cortesía )

Tonche Enríquez reiteró que el interés de la alcaldesa Betzabé Martínez es acercar los servicios del organismo a las familias más distantes de la ciudad, por lo que también se contempla implementar una ruta que facilite el traslado de los usuarios a las nuevas instalaciones.