La violencia en el estado de Sinaloa continúa, luego de que el sábado 13 de septiembre una jornada violenta azotó a la localidad de Altata, municipio de Navolato, en donde fue incendiado el Hotel Gran Altata.

Asimismo, autoridades señalaron que las oficinas de la sindicatura de Altata fueron atacadas por hombres armados, dañando la fachada de este inmueble.

Además, la Secretaría de Educación de Sinaloa lamentó la muerte de una maestra durante la jornada violenta en Navolato, la cual quedó atrapada en medio de una balacera cuando se encontraba cerca del puerto de Altata.

Incendian Hotel Gran Altata y balacean sindicatura en Navolato durante jornada violenta en Sinaloa

Una jornada violenta en Sinaloa, registrada durante el sábado 13 de septiembre, provocó que el Hotel Gran Altata fuera incendiado por un comando armado, además de que las oficinas de la sindicatura de Altata también fueron atacadas.

De acuerdo con los reportes, hombres ingresaron a las instalaciones del Hotel Gran Altata, ubicado cerca de la playa de esta localidad, en Navolato, en donde incendiaron varias cabañas que forman parte del complejo.

Las llamas generaron extensas columnas de humo negro, las cuales fueron visibles a varios kilómetros de distancia por automovilistas que circulaban por la zona.

El fuego consumió gran parte de estas instalaciones, las cuales quedaron prácticamente reducidas a cenizas.

Esto toda vez que el material utilizado para el techo de las cabañas era orgánico, lo que provocó que el fuego se propagara con más rapidez.

Imágenes captadas durante la mañana de este domingo permitieron ver la magnitud del incendio, pues los techos quedaron completamente destruidos, mientras que las paredes y ventanas resultaron fuertemente dañadas por el fuego.

Incendian el Hotel Gran Altata en Navolato durante jornada violenta en Sinaloa (Despierta Sinaloa)

De igual forma, las oficinas de la sindicatura de Altata fueron atacadas por hombres armados, quienes abrieron fuego contra toda la fachada.

Debido a ello las instalaciones presentaban impactos de bala de grueso calibre, las ventanas y cristalería rotas, muestra del poderío de armas con la que cuentan los criminales que perpetraron el ataque.

Sindicatura de Altata en Navolato fue atacada durante jornada violenta en Sinaloa (DEBATE)

Muere maestra en Altata durante jornada violenta en Sinaloa

Autoridades educativas de Sinaloa confirmaron la muerte de una maestra durante la jornada violenta en Sinaloa, que azotó a la localidad de Altata, en Navolato.

Reportes señalan que la mujer, identificada como Jesamel Rodríguez Zazueta -de 35 años-, circulaba junto con su esposo y dos hijas en un vehículo Toyota Corolla en color blanco.

Cuando se encontraban cerca del puerto de Altata fueron alcanzados por los disparos de un comando armado, lo que provocó la muerte de la maestra.

Autoridades señalaron que las dos menores y el hombre sobrevivieron al ataque, en tanto lamentaron lo sucedido el sábado 13 de septiembre durante la jornada violenta en Sinaloa