El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, estuvo presente en el encuentro de béisbol entre los equipos Jaguares y Tomateros, un evento que reunió a destacados representantes del sector empresarial, gubernamental y sindical.

Entre los presentes se encontraban Pedro Haces Barba, dirigente sindical; Miguel Rincón, líder de Bio Pappel; Carlos Peralta, propietario de Grupo IUSA; y Carlos Slim Helú, uno de los empresarios más reconocidos de México.

El deporte como espacio de productividad y crecimiento

El encuentro deportivo también fungió como un espacio para mostrar la buena relación y comunicación entre líderes que impulsan el crecimiento económico y el desarrollo de México.

La presencia de Slim y Haces simboliza la unión entre capital privado y sindicalismo moderno, mientras que la coincidencia de actores de distintos ámbitos subraya la búsqueda de estabilidad, diálogo y continuidad en el país.