La senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, afirmó que su trayectoria de más de dos décadas dentro del movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador le otorga legitimidad para aspirar a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Durante encuentros con militantes y simpatizantes en distintos municipios de Zacatecas, la senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, sostuvo que quienes participaron en la construcción del movimiento deben hablar con veracidad sobre los orígenes de la llamada Cuarta Transformación.

Quien ahora diga que contribuyó a la formación de Morena o de la Cuarta Transformación en Zacatecas, debe hablar con la verdad y no tergiversar la historia. Quiénes fundamos y como fundadora de la Cuarta Transformación, lo hicimos desde la Trinchera del Partido del Trabajo. Geovanna Bañuelos, senadora del Partido del Trabajo

Geovanna Bañuelos aseguró que participó en la construcción del movimiento desde sus primeras etapas junto a López Obrador.

Geovanna Bañuelos recuerda su trabajo junto a López Obrador

Como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional impulsada por Partido del Trabajo, Morena y Partido Verde Ecologista de México, la senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, recordó que se integró al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador desde 2005.

Explicó que participó en la promoción del libro Proyecto Alternativo de Nación y colaboró en la precampaña y campaña presidencial de 2006 en Michoacán. Posteriormente, también intervino en actividades políticas durante el proceso electoral de 2012 en Guerrero y en la organización territorial del movimiento en Zacatecas rumbo a 2018.

Geovanna Bañuelos destaca su participación en la formación de Morena

La senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, señaló que como dirigente estatal del PT impulsó la afiliación de miles de ciudadanos que posteriormente integraron la base militante de Morena en Zacatecas.

Además, afirmó que coordinó la asamblea constitutiva mediante la cual Morena obtuvo su registro como partido político nacional en la entidad.

Tuve el honor de conducir esa asamblea constitutiva y, aunque el presidente López Obrador me invitó a encabezar Morena en el estado, decidí permanecer en el Partido del Trabajo para seguir respaldando el proyecto de transformación desde el instituto político en el que he militado toda mi vida. Geovanna Bañuelos, senadora del Partido del Trabajo

Geovanna Bañuelos aseguró que participó en la construcción del movimiento desde sus primeras etapas junto a López Obrador. (cortesía)

Geovanna Bañuelos informó recorrerá los 58 municipios de Zacatecas

La senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, aseguró que quienes participaron en la construcción del movimiento durante sus primeras etapas conocen el esfuerzo que representó consolidarlo antes de convertirse en la principal fuerza política del país.

Es motivo de orgullo saber que fuimos parte de la fundación de este movimiento que hoy encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Muy pocos hombres y mujeres participamos activamente en aquellos años y hoy vemos consolidado este proyecto de nación. Geovanna Bañuelos, senadora del Partido del Trabajo

Anunció que continuará recorriendo los 58 municipios de Zacatecas para fortalecer la organización territorial y promover la participación ciudadana.