La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre celebró el acuerdo entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para el registro de Coordinadores en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Como representante del PT en la Mesa de la Coalición, destacó que las fuerzas políticas han demostrado respeto, responsabilidad y madurez para privilegiar la unidad sobre cualquier interés particular.

Gracias al diálogo y a los consensos, nuestro movimiento se fortalece. Hoy existe una relación de respeto y madurez entre las fuerzas políticas que conformamos esta alianza, porque tenemos claro que lo más importante es consolidar la Cuarta Transformación y garantizar que México continúe avanzando. Geovanna Bañuelos, Senadora del PT.

PT, Morena y PVEM arrancan registro de coordinadores rumbo a las elecciones de 2027

Bañuelos subrayó que la alianza busca profundizar los cambios impulsados en los últimos años y dar continuidad al proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El proceso de registro arranca el lunes 22 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México, con sesiones los días 22, 23, 25, 26 y 27 de junio. Cada partido aplicará su propia convocatoria y normas internas.

La senadora recordó que las tres dirigencias aspiran a competir en unidad en las 17 entidades que renovarán gubernaturas en 2027, con el compromiso de responder a la confianza depositada por la ciudadanía en el movimiento.