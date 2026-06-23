Con el objetivo de fortalecer la igualdad laboral y garantizar mayores derechos, la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reconocer a las mujeres trabajadoras independientes y emprendedoras que desarrollan actividades de autoempleo, comercio físico y digital, prestación de servicios, producción artesanal y ventas por catálogo.

La propuesta plantea adicionar un nuevo capítulo a la Ley Federal del Trabajo, denominado “De las Mujeres Trabajadoras Independientes y Emprendedoras”, con el propósito de facilitar la incorporación voluntaria a la seguridad social y brindar mayores herramientas para fortalecer su autonomía económica.

La senadora Geovanna Bañuelos señaló que esta iniciativa representa un paso hacia una legislación más incluyente y con perspectiva de género, que reconozca el trabajo que millones de mujeres realizan diariamente para sostener a sus familias y construir independencia económica con dignidad y justicia social.

Más del 54% de las mujeres ocupadas trabajan en la informalidad

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2024 la tasa nacional de informalidad laboral se mantuvo por encima del 54 por ciento de la población ocupada. Diversos análisis indican que más del 54 por ciento de las mujeres ocupadas laboran en condiciones de informalidad, muchas de ellas mediante actividades de autoempleo, ventas digitales y prestación de servicios sin acceso efectivo a la seguridad social.

Ante este panorama, la senadora Geovanna Bañuelos subrayó que la formalización y el acceso a la protección social no deben verse como procesos burocráticos, sino como herramientas para ampliar derechos, fortalecer la seguridad económica y mejorar las condiciones de desarrollo personal y familiar.

Propuesta contempla capacitación y acceso a créditos para mujeres emprendedoras

La iniciativa también establece que el Estado implemente programas con perspectiva de género en materia de capacitación, educación financiera, ahorro para el retiro, acceso al crédito productivo, herramientas digitales y mecanismos de fortalecimiento dirigidos a mujeres emprendedoras e independientes.

La senadora Geovanna Bañuelos destacó que las mujeres que trabajan por cuenta propia se han convertido en una fuerza económica fundamental para miles de comunidades y hogares mexicanos, al impulsar economías locales, redes de consumo y formas de apoyo colectivo que fortalecen el tejido social del país.

Asimismo, advirtió que la falta de oportunidades laborales, la insuficiencia de sistemas públicos de apoyo y las brechas económicas de género han llevado a muchas mujeres a encontrar en el trabajo independiente una de las pocas alternativas para generar ingresos y sostener económicamente a sus familias.

La senadora Geovanna Bañuelos informó que la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; de Fomento Económico y al Emprendimiento; y de Estudios Legislativos del Senado de la República, donde continuará su análisis legislativo.