La senadora Geovanna Bañuelos fijó la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) respecto al pronunciamiento de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente sobre la muerte de 17 mexicanas y mexicanos en hechos relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La legisladora calificó estos hechos como una afrenta para México y un atentado contra las y los connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Asimismo, afirmó que se trata de una tragedia que no puede ser vista únicamente como una cifra.

Bañuelos sostuvo que, ante posibles violaciones a los derechos humanos, las autoridades tienen la obligación de investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar el daño a las víctimas y sus familias.

Geovanna Bañuelos pide investigaciones imparciales por fallecimientos de migrantes

La senadora solicitó que se realicen investigaciones imparciales, transparentes y con rendición de cuentas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos de las 17 personas mexicanas relacionadas con acciones del ICE.

Además, recordó que Zacatecas es uno de los estados con mayor tradición migrante del país, con miles de familias que han construido su historia entre México y Estados Unidos, impulsadas por la búsqueda de mejores condiciones de vida.

En ese sentido, señaló que cada agresión contra una persona migrante impacta también a las comunidades de origen, donde se conoce de cerca el esfuerzo y el sacrificio que implica dejar el país para sostener a las familias.

Critica postura del PRI sobre el pronunciamiento

Durante su posicionamiento, Geovanna Bañuelos también cuestionó la decisión del PRI de no respaldar el llamado institucional de la Comisión Permanente para expresar solidaridad con los migrantes mexicanos que, de acuerdo con el pronunciamiento, fueron violentados por agentes migratorios en Estados Unidos.

La legisladora calificó esa postura como mezquina y reiteró la necesidad de mantener una posición institucional en defensa de los derechos y la integridad de las y los mexicanos que residen fuera del país.