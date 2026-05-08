El FBI lideró una operación de decomiso de más de 70 kilogramos de metanfetamina en Kansas City, en seguimiento a una red de tráfico de la que Kash Patel destacó, está ligada México.

“Nuestro grupo conjunto del @FBI y Seguridad Nacional desmanteló una red de narcotráfico en Kansas City con vínculos hacia México” Kash Patel. Director del FBI

Así lo informó el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) por medio de un mensaje en el que detalló que en la acción también participó personal de Seguridad Nacional.

Luego de informar sobre el decomiso, Kash Patel aseveró que el modelo que se ha puesto en marcha para enfrentar al crimen organizado, ha dejado buenos resultados.

FBI decomisó metanfetamina en Kansas City ligada a una red de tráfico enMéxico

El miércoles 6 de mayo de 2026, el FBI encabezó en Kansas City, un operativo que derivó en el decomiso de más de 70 kilogramos de metanfetamina, además de dinero en efectivo y armas.

La acción fue ejecutada por la Homeland Security Task Force, un esquema conjunto que integró agencias federales y autoridades locales, con participación de la oficina del FBI Kansas City.

Además del decomiso, las autoridades lograron desmantelar una red de tráfico vinculada organizaciones criminales en México, es decir que se trató de un golpe trasnacional.

FBI (Especial)

En el operativo fueron detenidas 7 personas de las que no se han agregado detalles como identidad o vínculos con México, se incautaron 35 mil dólares en efectivo y se aseguraron 3 armas de fuego.

Sobre las personas que fueron detenidas durante la operación de decomiso, se reporta que ya fueron presentadas ante las autoridades y podrían enfrentar condenas de hasta 25 años de cárcel.

Kash Patel resalta buenos resultados de acciones contra el tráfico de drogas

Al pronunciarse sobre el decomiso del FBI en Kansas City ligado a México, el director del organismo, Kash Patel, destacó la efectividad del modelo Homeland Security Task Force.

En su mensaje, afirmó que la Fuerza de Tareas conjunta, integrada por agencias federales y autoridades locales, mantiene resultados constantes y se consolida ante las organizaciones de tráfico de drogas.

De la misma forma, Karh Patel enfatizó que la operación en Kansas City forma parte de una estrategia nacional que se replica en distintas ciudades para enfrentar redes criminales trasnacionales.