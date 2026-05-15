La secretaria de Educación de Michoacán, Gabriela Molina, aseguró que el estado vive una nueva etapa en materia educativa gracias al trabajo conjunto con el magisterio, durante el evento de Reconocimiento a Maestras y Maestros encabezado junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Frente a cerca de dos mil docentes, la funcionaria afirmó que Michoacán logró consolidarse como referente nacional por mantener cuatro ciclos escolares consecutivos sin interrupciones, situación que, dijo, permitió combatir el rezago educativo y fortalecer la transformación en las aulas.

Nueva Escuela Mexicana fortalece educación en Michoacán

Durante el acto, se reconoció la trayectoria de mil 400 maestras y maestros que cumplieron 30, 40 y hasta 50 años de servicio frente a grupo. Asimismo, señaló que en la actual administración también se impulsaron más de 30 mil acciones de justicia laboral para docentes, con el objetivo de garantizar respeto a sus derechos y mejorar sus condiciones de trabajo.

Gabriela Molina destacó que la implementación de la Nueva Escuela Mexicana permitió fortalecer estrategias enfocadas en lectura, formación integral y construcción de paz dentro de las escuelas.

La titular de Educación resaltó además la entrega de becas a más de 800 mil estudiantes en la entidad, apoyo que busca evitar la deserción escolar y garantizar el acceso a la educación para niñas, niños y jóvenes.

Michoacán logra cuatro ciclos escolares completos sin interrupciones (cortesía)

Durante su mensaje, Gabriela Molina también expresó respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que el país atraviesa una etapa de transformación encabezada por mujeres.

Finalmente, reiteró que el gobierno estatal continuará trabajando de la mano con el magisterio para fortalecer el sistema educativo y construir mayores oportunidades para las nuevas generaciones en Michoacán.