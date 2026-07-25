El Gabinete de Seguridad federal desmintió un video del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en donde presuntamente estaría protegido por elementos del Ejército en la ciudad de Culiacán.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad aclaró que las imágenes difundidas no corresponden de ninguna manera a una custodia de Rocha Moya.

Gabinete de Seguridad: Rechaza video de supuesta protección militar a Rocha Moya

En un posicionamiento difundido en redes sociales, el Gabinete de Seguridad rechazó los señalamientos que aseguraban que elementos del Ejército mexicano estarían protegiendo a Rocha Moya en Culiacán.

En el video difundido se apreciaba una camioneta de lujo blanca escoltada por vehículos con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Usuarios sostenían que el convoy resguardaba presuntamente a Rubén Rocha Moya en su tránsito por la capital de Sinaloa.

Gabinete de Seguridad desmiente video de Rocha Moya protegido por el Ejército (Captura)

No obstante, el análisis de las autoridades permitió confirmar que los protocolos de protección observados forman parte de la estructura de seguridad asignada a un mando operativo local en funciones y no al gobernador con licencia.

Por ello, indicaron que el video no tiene relación alguna con Rubén Rocha Moya, sino corresponde a un operativo protocolario que llevan a cabo en Sinaloa las fuerzas federales.

Puntualmente, la camioneta que aparece en el video pertenece en realidad al secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Sinuhé Téllez López.

Por tanto, la movilización militar corresponde a acciones de seguridad para el funcionario, quien se trasladó desde la Novena Zona Militar hasta el recinto de gobierno por motivos de trabajo.