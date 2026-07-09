El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, desmintió a Carlos Loret de Mola y y Raymundo Riva Palacio, quienes aseguraron que Rocha Moya se encuentra resguardado en instalaciones militares.

De acuerdo con los periodistas de El Universal y El Financiero, fuerzas federales llevaron a cabo un operativo para cambiar de ubicación y ocultar a Rubén Rocha Moya, quien se encontraba bajo el resguardo del ejército en instalaciones militares

“Es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9.ª Zona Militar, la III Región Militar o cualquier otra zona militar” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

Mediante una carta aclaratoria, Harfuch, de 44 años de edad, indicó que ninguna institución del Gobierno de México protege u oculta a alguna personas que está siendo investigada por autoridades nacionales o extranjeras.

“En el Gobierno no se protege a nadie. La política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales”, subrayó. Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

Harfuch confirma detención de exdirector de Tránsito de Escuinapa y “Güero Pink” en operativo (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Sustentando sus palabras, detalla que durante la presente administración se han detenido a más de 56 mil personas por delitos de acto impacto, entre ellas, servidores públicos vinculados a actividades delictivas.

Esto ha sido posible a través de trabajos de inteligencia e investigación, estrategia que ha contribuido a una reducción del 46% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo del 2026, significando 39 homicidios menos cada día, pero...

Aclaración sobre Rubén Rocha Moya (@gabseguridadmx / X)

¿Dónde está Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya hizo acto de presencia en redes sociales horas después del reporte del periodista, Carlos Loret de Mola.

Rocha Moya, de 77 años de edad, no solo informó que este 9 de julio se cumplen 69 días desde que solicitó licencia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, también dijo encontrarse en su domicilio ubicado en Culiacán.

“Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán”, aseguró. Rubén Rocha Moya. Gobernador con licencia en Sinaloa

Así como el Gobernador de Sinaloa con licencia aseguró no contar con protección de las fuerzas federales.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola” Rubén Rocha Moya. Gobernador con licencia en Sinaloa