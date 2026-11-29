Autoridades del estado de Yucatán mantienen la búsqueda de seis pescadores, quienes desaparecieron tras el hundimiento de dos embarcaciones, producto del mal clima provocado por el frente frío 8.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán y la Secretaría de Marina, se realizan labores de rastreo por mar y aire para dar con el paradero de los pescadores desaparecidos en Yucatán.

Embarcaciones se hunden en Yucatán por el frente frío 8

Según la información dada a conocer por las autoridades, las dos embarcaciones sufrieron percances durante sus trayectos durante la última semana frente a las costas de Yucatán, esto producto de la llegada del frente frío 8.

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La primera de las embarcaciones que naufragó en Yucatán por el frente frío 8, fue la nave denominada Tiburón 18, la cual se hundió frente a las costas de Chabihau, en el municipio de Yobaín.

En dicha embarcación viajaban 19 tripulantes, de los cuales 17 fueron rescatados con vida, por lo que los equipos de emergencia enfocan sus esfuerzos en encontrar a los dos pescadores restantes.

Por otra parte, la lancha Leo zarpó del puerto de Celestún y tenía programado su retorno para el pasado miércoles; sin embargo, según la Capitanía de Puerto, no ha sido posible establecer ninguna comunicación con la tripulación de 4 personas.

Se hace todo lo posible para localizar a los 6 pescadores desaparecidos en Yucatán

Para abarcar un mayor perímetro en la zona costera, la Secretaría de Marina y la SSP pusieron en marcha una estrategia coordinada marítima y aérea. Con el fin de localizar a los 6 pescadores de embarcaciones hundidas por frente frío 8 en Yucatán.

Se desplegaron embarcaciones de rescate en la costa de Yucatán, así como un helicóptero Bell 429 para reforzar el rastreo aéreo.

Asimismo, para extender la búsqueda en el sector poniente del litoral en Yucatán, despegó un avión de la SSP con matrícula XC-BSI, que realiza sobrevuelos en las inmediaciones de Celestún.

De igual manera un grupo de pescadores del puerto de Dzilam Bravo se organizó voluntariamente para sumarse por mar a la búsqueda de sus compañeros.