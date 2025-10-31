Francisco Huacus señaló que está interesado en ser el nuevo líder limonero de Apatzingán, Michoacán, tras el asesinato de Bernardo Bravo.

Así lo dijo a Quadratín Michoacán una vez que ha hablado con varios productores de limón que le han preguntado directamente si le gustaría encabezar la Asociación de Citricultores de Apatzingán.

“Me han manifestado (varios productores) que si tengo interés en encabezas la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, les dije que sí” Francisco Huacus

Francisco Huacus, el empresario limonero que señaló a Omar Garcia Harfuch de cancelarles reunión

El empresario limonero que dijo recientemente se ha unido al gremio que lideraba Bernardo Bravo, ha sido en el pasado un político ligado al Partido de la Revolución Democrática (PRD) e incluso ha sido diputado federal.

Francisco Huacus ha sido una de las voces que reveló que en la reciente reunión del Gabinete de Seguridad de Omar García Harfuch con autoridades de Michoacán, les fue cancelada la invitación a los agricultores.

Limoneros en Apatzingán siguen con temor a ser levantados tras asesinato de Bernardo Bravo

En días pasados, los productores de limón habían expresado temor por los hechos ocurridos y declararon que preferían tener un perfil bajo.

El temor principal es a ser “levantados” o asesinados de forma similar a la de Bernardo Bravo.

Parte de los relatos se basaban en el temor a ser asesinados siendo empresarios anónimos dado lo que le hicieron a quien fungía como líder público.

Algunos han expresado que no solo son trabajadores sino los dueños de las tierras los que las han abandonado por la situación que durante años que ha prevalecido.