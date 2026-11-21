El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) firmaron un convenio de colaboración para promover la afiliación de empresas del sector comercial y ampliar el acceso de sus trabajadores a opciones de financiamiento formal.

El acuerdo se formalizó durante la 4ª Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares del Comercio, los Servicios y el Turismo, realizada en Tijuana, Baja California. La directora general de FONACOT, Wendolyne Retana Alarcón, y representantes de la confederación acordaron impulsar acciones de difusión y orientación para acercar los servicios del Instituto a más centros de trabajo.

FONACOT y CONCANACO impulsarán afiliación de empresas y educación financiera

Wendolyne Retana Alarcón explicó que el convenio busca promover entre las empresas agremiadas a CONCANACO SERVYTUR la incorporación al Instituto, con el propósito de que más personas trabajadoras puedan acceder a créditos formales y bajo condiciones de financiamiento seguro y responsable.

La funcionaria recordó que la afiliación a FONACOT es gratuita y puede realizarse en línea, sin intermediarios. También señaló que este procedimiento está previsto en la Ley Federal del Trabajo y permite que quienes laboran en empresas afiliadas puedan ejercer su derecho a solicitar un crédito.

FONACOT reporta cifra histórica de empresas afiliadas en 2026 (Cortesía )

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Como parte de la colaboración, ambas instituciones instalarán mesas de trabajo con representantes regionales, distribuirán material informativo en las sedes de las cámaras empresariales e impartirán pláticas sobre educación financiera. Estas actividades buscan orientar a las personas trabajadoras para prevenir el sobreendeudamiento y proteger su patrimonio.

La directora general de FONACOT destacó la presencia nacional de CONCANACO SERVYTUR, organización que agrupa a 258 cámaras y más de cinco millones de empresas y negocios en las 32 entidades del país. Por su parte, reconoció la disposición de su presidente, Octavio de la Torre de Stéffano, para establecer esta alianza.

FONACOT alcanza cifra histórica de centros de trabajo afiliados en 2026

La firma del convenio ocurre en un periodo de crecimiento para el Instituto. Entre enero y octubre de 2026, FONACOT incorporó 34 mil 147 nuevas empresas, mientras que al cierre de octubre acumuló un total histórico de 439 mil 31 centros de trabajo afiliados en todo el país.

El organismo también mantiene disponibles sus opciones de financiamiento para trabajadores formales, entre ellas el Crédito en Efectivo y el Crédito Mujer Efectivo, este último dirigido a trabajadoras y con una tasa preferencial desde 8.90 por ciento.

En ambos productos, las personas pueden recibir un monto de hasta cuatro meses de sueldo, depositado directamente en su cuenta bancaria. Los plazos de pago disponibles van de 6 a 30 meses.

Con esta alianza, FONACOT y CONCANACO SERVYTUR buscan ampliar la difusión de los servicios del Instituto y facilitar que más trabajadores conozcan las alternativas de crédito formal. Para consultar información sobre los financiamientos y los requisitos de afiliación, las personas interesadas pueden visitar el sitio oficial www.fonacot.gob.mx.