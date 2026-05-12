Tras el incendio que devastó la Plaza Fiesta Las Palmas en Los Mochis el jueves 7 de mayo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa ya investiga lo sucedido como presunto homicidio culposo.

El incidente, que requirió el apoyo de cuerpos de auxilio tanto de Sinaloa como de Sonora, dejó un saldo trágico de 6 personas muertas y 58 con diversas lesiones.

Fiscalía de Sinaloa no descarta ninguna hipótesis tras incendio en Plaza Fiesta Las Palmas

La Fiscalía de Sinaloa ha decidido encaminar las investigaciones por el incendio en Plaza Fiesta Las Palmas bajo la figura de delitos culposos, abarcando homicidio, lesiones y daños materiales derivados de una posible negligencia.

El enfoque principal de las autoridades es determinar si existieron omisiones o descuidos que facilitaron el incendio, buscando garantizar la reparación integral para todas las víctimas y sus familias.

Por ahora, la carpeta de investigación se mantiene abierta sin descartar ninguna posibilidad sobre lo ocurrido en Plaza Fiesta Las Palmas de Los Mochis.

Jesús Arnoldo Serrano Castelo, vicefiscal de la Zona Norte, informó que los peritajes avanzan bajo estrictos protocolos científicos para poder establecer una cronología precisa del incendio.

Revelan video del incendio en Plaza Fiesta Las Palmas

A pesar de la complejidad que representa el colapso de varios locales, los investigadores inspeccionan minuciosamente cada área para localizar el punto exacto de inicio de las llamas, dato que aún no ha sido confirmado oficialmente.

La magnitud del incendio ha dificultado las labores, pero se espera que los dictámenes técnicos aporten claridad al asunto en los próximos días.

Como complemento a las labores de campo, la Fiscalía está integrando a la investigación diversos videos que fueron captados por testigos y difundidos en internet.

Este material es analizado por agentes especializados para comprender el comportamiento del fuego durante los primeros minutos de la emergencia.