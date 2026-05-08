El cantante de regional mexicano, Edén Muñoz, anunció la postergación del concierto que tenía programado para este 9 de mayo en Los Mochis, Sinaloa, luego del incendio ocurrido en Plaza Fiesta Las Palmas.

A través de redes sociales, el exvocalista de Calibre 50 compartió un mensaje dirigido a sus seguidores, donde explicó que tomó la decisión como muestra de solidaridad con las personas afectadas por el incendio registrado en la plaza comercial de Los Mochis, Sinaloa.

Eden Muñoz pospone su concierto en Los Mochis, Sinaloa (@edenmunoz / Instagram)

Edén Muñoz envía mensaje de apoyo a Los Mochis

En un comunicado, Edén Muñoz reveló que pospondrá su concierto programado en Los Mochis, Sinaloa después del incendio ocurrido en la Plaza Fiesta Las Palmas.

Muñoz expresó en su comunicado subido a sus redes sociales, la tristeza que le provocó lo sucedido y adelantó que próximamente dará más detalles sobre la nueva fecha para su presentación en el Chevron Park de Los Mochis.

“Familia de Los Mochis, con profunda tristeza he decidido posponer nuestro show este 9 de mayo. En un ratito les subo video...” Edén Muñoz

Cabe mencionar que el incendio ocurrido en Plaza Fiesta Las Palmas generó conmoción en Sinaloa y provocó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades locales.

De momento, se sabe que continúan las labores tras el siniestro ocurrido el pasado 7 de mayo en el centro comercial de Sinaloa, el cual dejó un saldo de 6 muertos hasta el momento.