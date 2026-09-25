En la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX), una ambulancia del IMSS, conducida presuntamente por un chofer ebrio, chocó contra varios vehículos y arrolló a una persona.

En redes sociales se viralizó el momento en que Alberto Sánchez —como fue identificado el conductor de la ambulancia— baja de la unidad destrozada diciendo “estoy bien pedo”.

El IMSS precisó que el accidente ocurrió en la colonia Nueva Santa María e informó que el implicado ya fue separado de su cargo y puesto a disposición del Ministerio Público.

Ambulancia del IMSS choca contra vehículos y arrolla a persona en Azcapotzalco

Gracias a videos grabados por motociclistas se pudo corroborar que el chofer de la ambulancia del IMSS viajaba con varias latas de cerveza, previo a chocar contra vehículos en Azcapotzalco.

De manera preliminar, se informa que la cantidad de vehículos afectados sería entre 7 y 9, además de una persona que resultó arrollada cuando el sujeto intentaba huir.

Los primeros reportes indican que la persona afectada fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica, sin que las heridas sufridas pongan en riesgo su vida.

Alberto Sánchez fue detenido por agentes de policía y presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su responsabilidad por los daños ocasionados y el atropellamiento de un transeúnte.

Ambulancia del IMSS choca en Azcapotzalco (Especial)

IMSS separa de su cargo a chofer de ambulancia que provocó choque múltiple en Azcapotzalco

El IMSS informó que el trabajador que conducía la ambulancia involucrada en un incidente vial en Azcapotzalco, fue separado de sus funciones de manera inmediata y puesto a disposición del Ministerio Público.

El Instituto detalló que la persona lesionada recibe atención médica, además que se dará seguimiento a los procedimientos de indemnización correspondientes conforme a la normatividad aplicable.

Asimismo, reiteró que no tolera conductas que pongan en riesgo a la población y aplicará las sanciones que correspondan.

“El Instituto no tolera conductas que pongan en riesgo a la población y aplicará las sanciones que correspondan una vez concluidas las investigaciones”. IMSS Norte