La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que hubo “indisposición” por parte de Maru Campos durante su comparecencia por el caso de agentes extranjeros en Chihuahua.

Ulises Lara, vocero de la FGR, informó que se solicitó el testimonio de la gobernadora Maru Campos para integrar elementos clave a la carpeta de investigación por dichos señalamientos.

FGR insta a Maru Campos a cooperar con las autoridades por caso de agentes en Chihuahua

Mediante un comunicado oficial, la FGR acusó de “indisposición” a Maru Campos durante las indagatorias que se llevan a cabo por la presunta presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.

No obstante, la mandataria estatal optó por enviar una comunicación escrita donde manifiesta su negativa a aportar datos sustanciales para el avance de las diligencias.

Según indicó la FGR, esta acción limita el flujo de información hacia las autoridades federales para poder determinar qué sucedió durante el operativo en donde se desmanteló un narcolaboratorio.

El objetivo primordial de la citación era profundizar en el conocimiento sobre las actividades de los agentes extranjeros y su grado de involucramiento en operativos locales.

La FGR subrayó que la recopilación de testimonios es un paso indispensable para alcanzar la justicia y esclarecer cómo operaban estos elementos extranjeros bajo la jurisdicción estatal.

Ante esta situación, la FGR aclaró que, si bien se reconoce la inmunidad procesal de la gobernadora frente a procesos penales directos, dicho privilegio no la exime de su deber como servidora pública de coadyuvar con la justicia.

La institución reiteró que aportar información relevante es fundamental para la transparencia y no se contrapone con las protecciones legales de su cargo.