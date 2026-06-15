La Fiscalía de Tabasco solicitó una condena de 154 años de prisión para Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad en la entidad vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información, la Fiscalía de Tabasco presentó este lunes su solicitud para la condena de Hernán Bermúdez Requena, que estaría desglosada de la siguiente manera:

100 años por secuestro agravado

30 años por extorsión

24 años por asociación delictuosa

Cabe mencionar que a la condena de 154 años de prisión se le sumaría una multa por los delitos cometidos, así como la inhabilitación para volver a ejercer cargos públicos.

Hernán Bermúdez Requena (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Fiscalía de Tabasco endurece condena de Hernán Bermúdez Requena y solicita 154 años de prisión

Este lunes 15 de junio, la Fiscalía de Tabasco pidió una condena acumulada de hasta 154 años de prisión contra Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario y líder de La Barredora del CJNG.

La Fiscalía de Tabasco expuso que los delitos de los que se le acusan a Bermúdez Requena derivan en una condena de más de siglo y medio de cárcel, aunque aún faltaría el caso de desaparición forzada.

Se espera que en los próximos días se realice una nueva audiencia para que el juez examine las pruebas de la Fiscalía de Tabasco, y determine si se puede proceder a la etapa condenatoria de Bermúdez Requena.

Mientras avanzan los procesos judiciales, la Fiscalía de Tabasco reiteró que cuenta con elementos suficientes para sustentar las acusaciones y buscar una de las penas más altas contra el exfuncionario.