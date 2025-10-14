La madrugada del 14 de octubre, la presidencia municipal de Zinapécuaro, Michoacán, fue atacada por un grupo armado, así como drones dejando a una persona lesionada.

A esto se le suma que circula un comunicado que correspondería al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quiénes habrían sido responsables del ataque a la presidencia municipal.

La presidencia municipal de Zinapécuaro, Michoacán, fue atacada alrededor de las 3:00 am del 14 de octubre, con armas de fuego y mediante drones que acribillaron el edificio.

El ataque a la presidencia de Zinapécuaro, Michoacán, habría dejado a una persona lesionada debido a que el equipo armado también atacó casas aledañas a la zona.

La persona lesionada se trató de una mujer que se encontraba en su domicilio, pero hasta ahora se desconoce el estatus de gravedad de sus heridas localizadas en una mano.

Gobierno de Zinapécuaro, Michoacán, pide apoyo para encontrar a los culpables

Tras el ataque a la presidencia de Zinapécuaro, Michoacán y casas aledañas a la zona, el gobierno pide apoyo de “autoridades estatales y federales” en busca de encontrar a los culpables.

Por un comunicado, se informó del interés en que haya “paz y bienestar social” en Zinapécuaro, lamentando el ataque armado que sucedió el 14 de octubre.

Por ello, el gobierno municipal llamó a instituciones “de seguridad” de México y Michoacán a realizar acciones en busca de la tranquilidad de los habitantes.

Comunicado tras ataque a la presidencia municipal de Zinapécuaro, Michoacán.

Ataque en Zinapécuaro, Michoacán, sería responsabilidad del CJNG

El ataque de Zinapécuaro, Michoacán, a la presidencia municipal ha destapado un comunicado que presuntamente proviene del CJNG.

En el se lee que el CJNG pelea con el “grupo X”, asegurando que integrantes se ocultan en policías municipales y que por la disputa hay inocentes que terminan entrometidos.

El CJNG asegura en el supuesto comunicado que lo que pasó en Zinapécuaro, Michoacán, es solo una muestra de la violencia, llamando al “grupo X” a enfrentarse como se debe.