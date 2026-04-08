La Feria Nacional del Libro de León 2026 hará historia al entregar por primera vez de manera doble el Reconocimiento Compromiso con las Letras. En esta edición, el galardón será otorgado a la escritora Ángeles Mastretta y al investigador Héctor Gómez Vargas, como parte de la conmemoración por el 450 aniversario de la fundación de León.

Ambos recibirán el galardón durante la ceremonia inaugural de la Fenal 37, programada para el 1 de mayo a las 11:00 horas, y participarán en diversas actividades dentro del programa cultural.

Feria Nacional del Libro de León premiará a dos figuras literarias

El reconocimiento, que tradicionalmente distingue a figuras con aportaciones relevantes a la cultura escrita, tendrá en 2026 un formato excepcional, pues se premiará tanto a una personalidad de impacto nacional como a un promotor local de la lectura y la investigación histórica.

Ángeles Mastretta y Héctor Gómez Vargas serán premiados en la Fenal León 2026 (cortesía)

Durante la presentación oficial, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, destacó el crecimiento del encuentro literario y su consolidación como uno de los eventos culturales más importantes del país. Asimismo, subrayó que la feria no solo impulsa la lectura, sino que también fortalece el turismo cultural y la identidad local.

Por su parte, Lisette Ahedo, directora general del Instituto Cultural de León, explicó que la decisión de entregar dos reconocimientos responde al carácter conmemorativo de esta edición, que busca celebrar la historia de León y reconocer tanto la proyección nacional como la labor cultural en el ámbito local.

Fenal León 2026 ofrecerá más de 300 actividades literarias y artísticas

La edición 2026 de la Feria Nacional del Libro de León incluirá un programa especial denominado “León 450. La herencia de las letras”, además de un Pabellón donde se realizarán exposiciones fotográficas, actividades lúdicas, proyección de documentales y contenidos dedicados a la identidad cultural de la ciudad.

Ángeles Mastretta y Héctor Gómez Vargas serán premiados en la Fenal León 2026 (cortesía)

El programa también contempla talleres para las infancias, juventudes y familias, presentaciones editoriales, mesas de diálogo y conversatorios con autores nacionales. Entre las figuras confirmadas destacan:

Sofía Segovia

Héctor de Mauleón

Isabel Revuelta Poo

Eduardo Antonio Parra

Benito Taibo

Además, el encuentro literario sumará ciclos especializados enfocados en traducción, edición y narrativa de misterio, con la participación de creadores como Claudia Sainte-Luce, Aura García-Junco, Xavier Velasco, Antonio Malpica y Bernardo Esquinca.

El programa editorial también incluirá presentaciones con la escritora argentina Selva Almada, la compositora y autora Vivir Quintana, así como las autoras Valeria Gallo, Gina Jaramillo e Iveth Luna Flores, entre otras.

Ángeles Mastretta y Héctor Gómez Vargas serán premiados en la Fenal León 2026 (cortesía)

La Fenal 37 ofrecerá actividades para todas las edades, incluyendo un “baby rave” literario para primeras infancias, encuentros juveniles con creadores digitales y presentaciones musicales. La clausura estará a cargo de la banda Los Teen Tops el 10 de mayo.

En total, la feria reunirá 538 sellos editoriales distribuidos en 225 stands dentro de Poliforum León, además de más de 300 actividades gratuitas y 25 talleres con más de mil sesiones. La programación completa podrá consultarse en plataformas digitales y en la aplicación turística de la ciudad, según informó Yazmín Quiroz López, titular de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo.