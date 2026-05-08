De manera oficial, el gobierno estatal confirmó que la Feria de Tabasco 2026 reanudará sus actividades este viernes 8 de mayo de 2026 tras el fatal incendio que dejó un saldo de 5 personas muertas.

La Secretaría de Finanzas de Tabasco señaló que esta decisión se tomó luego de lograr acuerdos con expositores y vendedores, para que puedan retomar sus actividades a la brevedad posible.

Feria de Tabasco 2026 continuará con sus actividades como estaban agendadas tras incendio

Talina Ferrer, titular de finanzas de Tabasco, dio a conocer que se logró un acuerdo con participantes de la Feria de Tabasco 2026 para que este viernes 8 de mayo retomen las actividades como se tenían agendadas.

Como parte de las medidas de mitigación inmediata, se concluyó un censo de daños en la denominada Nave Uno.

Con ello, permitirá que este mismo viernes comience la distribución de recursos económicos destinados a resarcir las pérdidas de los afectados.

Feria de Tabasco 2026 reanuda actividades tras incendio con 5 muertos (Feria de Tabasco)

0