La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dio a conocer que se llevará a cabo una inspección exhaustiva en la Feria de Tabasco 2026 tras el incendio que dejó 5 muertos.

“Haremos una revisión de las instalaciones de la feria” Laura Velázquez

Así lo informó la funcionaria federal por medio de un mensaje en video en el que expresó a nombre de la dependencia que encabeza, sus condolencias a las familias de los fallecidos.

Además, Laura Velázquez resaltó que en paralelo a las investigaciones, se brindarán en conjunto con las autoridades estatales, las acciones de acompañamiento y apoyo para los afectados.

Coordinación Nacional de Protección Civil realizará inspección exhaustiva en Feria de Tabasco 2026

La madrugada del jueves 7 de mayo, alrededor de las 02:30 horas, se registró un incendio dentro de la Nave 1 del Parque “Dora María” de la Feria de Tabasco 2026.

Autoridades locales informaron que el siniestro provocó la muerte de 5 personas, ante lo cual la Coordinación Nacional de Protección Civil anunció el despliegue de una inspección exhaustiva.

Fue la titular del organismo, Laura Velázquez Alzúa, quien informó que se va a llevar a cabo una revisión a fondo en las instalaciones de la Feria de Tabasco 2026.

"La Fiscalía General del Estado de Tabasco se encuentra en estos momentos haciendo todos los estudios y revisión para identificar las responsabilidades y asimismo las causas. Informo a ustedes que estamos en camino, hay una misión enlace y coordinación de la Coordinación Nacional de Protección Civil" Laura Velázquez

En el video que difundió en redes, la funcionaria resaltó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, ya inició las primeras indagatorias en busca de determinar las causas del incendio.

De la misma forma, indicó que las pesquisas buscan fincar responsabilidades, por lo que insistió en que la Coordinación Nacional de Protección Civil se sumará a las acciones e inspecciones del sitio.

Laura Velázquez garantiza apoyo a afectados por incendio en la Feria de Tabasco 2026

Tras anunciar una inspección exhaustiva en la Feria de Tabasco 2026 por el incendio que dejó 5 muertos, Laura Velázquez garantizó que se brindará apoyo a los afectados.

Sobre ello, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que se dará el acompañamiento necesario a las familias de las 5 personas que murieron durante el siniestro.

“(Se dará) acompañamiento a esas 5 familias que lamentablemente perdieron a sus seres queridos (...) estamos enterados por el gobernador de que habrá un apoyo para todos los locatarios que perdieron o fueron dañados en sus instalaciones” Laura Velázquez

Al retomar lo dicho por el gobernador Javier May, la funcionaria federal aseveró que las acciones que se desplegarán favor de los deudos serán permanentes.

En el mismo sentido, Laura Velázquez aseguró que se dará el apoyo que requieran todos los locatarios que dijo, perdieron sus pertenencias o sus instalaciones terminaron dañadas.