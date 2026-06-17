Felifer Macías destacó que Querétaro se posicionó como la ciudad más competitiva del país al obtener el primer lugar nacional en la evaluación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Durante una reunión con integrantes del Consejo Directivo del Club de Industriales de Querétaro para el periodo 2026-2028, el alcalde resaltó que es la primera ocasión en que el municipio alcanza esta posición en este indicador, que mide la capacidad para atraer talento e inversión, generar desarrollo económico y ofrecer mejores condiciones de bienestar para la población.

En esta medición del ICO obtuvimos el primer lugar en el rubro de modelo de gobierno, que es precisamente nuestra área de responsabilidad. Tuvimos primer lugar en materia de innovación y tecnología. Hemos hecho una planeación en materia económica de ir a los sectores que están llegando en vanguardia al país y a Querétaro. Felifer Macías, alcalde de Querétaro.

Felifer Macías atribuye liderazgo de Querétaro a la coordinación entre gobierno, sociedad e iniciativa privada

Felifer Macías señaló que estos resultados son producto de las buenas prácticas implementadas en el municipio y de una visión enfocada en mantener el equilibrio entre el desarrollo económico y la calidad de vida de las familias queretanas.

El alcalde destacó que acciones como la creación de la Guardia Cívica, el sistema de transporte comunitario gratuito y las inversiones en infraestructura han contribuido a fortalecer la competitividad de la capital del estado.

Además, aseguró que una de las prioridades de su administración es continuar impulsando proyectos que permitan a Querétaro conservar las condiciones que lo han convertido en un referente nacional.

En este sentido, informó que durante 2026 se invertirán 500 millones de pesos en infraestructura pluvial, principalmente en el dren Peñuelas, con el objetivo de proteger a las familias y reducir las afectaciones durante la temporada de lluvias.

Al encuentro asistieron integrantes del nuevo Consejo Directivo del Club de Industriales de Querétaro, representantes del sector empresarial, funcionarios municipales, expresidentes del organismo y socios de la agrupación.