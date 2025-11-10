Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, presentó el paquete de obras pluviales que busca prevenir riesgos, proteger a las familias y fortalecer la infraestructura de la capital. El anuncio se realizó desde el auditorio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), durante el ejercicio “Contigo Informamos”.

El proyecto fue dado a conocer en conjunto con el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, y contempla una inversión cercana a los 450 millones de pesos. Las obras se concentrarán en la cuenca del Bordo Benito Juárez, uno de los cauces más importantes para la regulación del agua en la zona metropolitana.

Obras pluviales impulsadas por Felifer Macías y Mauricio Kuri

De acuerdo con las autoridades, este paquete permitirá reducir entre 60 y 70% la fuerza del agua que llega a las zonas bajas de la ciudad, canalizándola de manera controlada hacia el Río Querétaro, lo que incrementará los márgenes de seguridad para la población.

Felifer Macías explicó que el plan fue diseñado de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y Obras Públicas del municipio de Querétaro.

Además, destacó que el municipio ha destinado cerca de 300 millones de pesos en obras pluviales y de drenaje en distintas colonias y comunidades; mientras que el Gobierno del Estado ha invertido 93 millones de pesos en la rehabilitación y mejoramiento de calles dentro de la demarcación.

Mauricio Kuri y Felifer Macías presentan paquete de obras pluviales por 450 mdp en Querétaro. (Cortesía )

Luego de los recientes embates de la naturaleza que afectaron tanto a la zona metropolitana como a la Sierra Gorda, el gobernador y el alcalde subrayaron que Querétaro se distingue por ser una sociedad solidaria que actúa con determinación frente a la adversidad.

También informaron que los trabajos de este nuevo paquete de obras iniciarán en diciembre y tendrán una duración aproximada de ocho meses.

Felifer Macías agradeció el respaldo del gobernador Mauricio Kuri para beneficiar directamente a las delegaciones Epigmenio González, Centro Histórico, Josefa Vergara y Carrillo Puerto.

Además, destacó que la inversión conjunta entre Estado y Municipio (que supera ya los 800 millones de pesos) representa una cifra histórica sin precedentes en materia de infraestructura pluvial en la capital.