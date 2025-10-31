El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, acudió la noche de este jueves a la Alameda Hidalgo para celebrar el Festival de Día de Muertos 2025, que en esta edición rindió homenaje a la Época de Oro del Cine Mexicano con una ofrenda monumental.

Felifer Macías invita a disfrutar del festival y preservar las tradiciones

El alcalde hizo un llamado a todas las familias queretanas a participar en las festividades y disfrutar de un ambiente de convivencia, con el objetivo de fortalecer la identidad y la cultura local.

Recordó que a partir de las 15:00 horas se presentarán espectáculos artísticos y culturales, así como espacios dedicados a la tradición, como el altar monumental, el vitromosaico, el tapete monumental y el portal para dejar mensajes a los seres queridos.

Durante su recorrido, el presidente municipal visitó los principales atractivos del festival, incluyendo el tapete elaborado con fibras naturales en el pasillo central y el altar monumental, que honra a figuras de la Época de Oro del cine mexicano como Chavela Vargas, Mario Moreno “Cantinflas”, María Félix y Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”, así como a los queretanos Roberto Servín Muñoz, cronista emérito de la ciudad, y Rosalío Solano, fotógrafo y cinematógrafo.

La secretaria de Cultura, Daniela Salgado, destacó que el festival constituye una celebración familiar que promueve el orgullo por las tradiciones mexicanas y rinde tributo a quienes han contribuido a la historia y la identidad cultural del país.

Durante los cuatro días del festival, las familias podrán disfrutar de 22 actividades culturales, que incluyen teatro, danza, música, talleres y maquillaje infantil, con la participación de 242 artistas locales. Las actividades se desarrollan de 15:00 a 22:00 horas y contarán con la presencia de Fermín “La Calaca” y otros espectáculos artísticos para toda la familia.