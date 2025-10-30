Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, presentó los avances de la estrategia de ordenamiento del comercio en el Centro Histórico, con la que se mantiene el compromiso de garantizar espacios de convivencia familiar, orden y paz social.

Bajo esas dos primicias: de respeto al reglamento, a leyes, del respeto a plazas y calles públicas, que son de la gente y nadie se puede apropiar de ellas, y en el sentido de que no puede haber ambulantaje, en torno a eso hemos generado todo un esquema de oportunidades para todos, para todos los sectores de comercio que conviven en el Centro Histórico: establecidos, sector turístico, restaurantes, artesanas y artesanos, donde con apego a los reglamentos y a las leyes puedan trabajar y donde se puedan estar siempre de manera formal. Felifer Macías Olvera

Felifer Macías avanza en regulación del comercio

Felifer Macías señaló que se ha creado un esquema que permite la participación ordenada de todos los sectores, incluidos comercios establecidos, restaurantes, artesanos y el sector turístico, cumpliendo siempre con los reglamentos y leyes.

Se han habilitado puntos de venta formales y representativos, que fortalecen el orgullo de las y los artesanos y contribuyen a preservar la identidad cultural del Centro Histórico.

El alcalde reconoció la disposición al diálogo de la mayoría de las agrupaciones comerciales, que han apoyado el cumplimiento de normas y la construcción de acuerdos para una convivencia ordenada.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Federico de los Cobos, informó que mantiene reuniones con los grupos de artesanos para coordinar el trabajo durante las festividades del Día de Muertos, garantizando espacios adecuados tanto para comerciantes establecidos como ambulantes.