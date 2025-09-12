Durante la décimo cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo de la Fiscalía General del Estado, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, se reunió con el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, en donde detallaron los avances en materia de seguridad.

Felifer felicita el trabajo en conjunto en Querétaro

De acuerdo con el Fiscal General, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que se realizaron más de mil cateos en los 18 municipios en los últimos meses. Además, gracias a la estrategia “Sinergia por Querétaro”, se ha permitido la disminución de delitos de alto impacto.

El presidente de Querétaro busca convertir a la entidad en una de las más seguras (Cortesía)

Asimismo, se detalló que se aumentó el aseguramiento de drogas, armas, vehículos y la detección de integrantes de bandas delictivas.

El presidente municipal finalizó destacando el trabajo en conjunto entre los tres niveles de gobierno, pues el municipio ahora cuenta con mayor seguridad y tranquilidad para las familias. Con estos resultados, Felifer Macías reafirma su compromiso para convertir a la entidad como un referente nacional y uno de los lugares más seguros del país.