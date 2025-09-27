El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, asistió a la exhibición de las Academias Municipales Gratuitas, organizada en la Unidad Deportiva Reforma-Lomas. Estas academias se imparten en las siete delegaciones de la ciudad y reúnen a más de 700 alumnos.

El alcalde estuvo acompañado por Juan Báez, secretario de Deporte, y durante el recorrido reconoció la labor de los profesores, el esfuerzo diario de los alumnos y el respaldo de las madres y padres de familia que acompañan y apoyan el desarrollo de sus hijas e hijos.

Actividades llevadas a cabo por Felifer Macías

Durante su visita, Felifer Macías participó en diversas actividades deportivas y destacó el apoyo que su administración brinda a quienes desean practicar deporte, lo que ha permitido la creación de estas academias.

Actualmente, se ofrecen 10 disciplinas dentro de 39 academias, entre ellas: voleibol, básquetbol, box, tenis, baile fitness, acondicionamiento físico para mujeres, jóvenes y adultos, running y fútbol.

Felifer Macías recorre la exhibición de Academias Municipales Gratuitas. (Cortesía)

Estas acciones buscan promover el desarrollo integral, la convivencia y el sentido de comunidad, brindando a los alumnos acceso gratuito a los espacios deportivos que ofrece el gobierno municipal.

Finalmente, el alcalde invitó a los alumnos a extender la invitación a más personas para sumarse al programa, fomentando el ejercicio, la diversión y el bienestar físico a través de la disciplina que prefieran.