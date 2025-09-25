Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, el pasado 24 de septiembre hizo la entrega del informe de resultados de su primer año de gobierno ante el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, donde destacó avances que fortalecen el desarrollo y bienestar de las familias.

Felifer Macías resalta logros en Querétaro

Durante la entrega del informe, Macías destacó la coordinación que hay entre el municipio y el gobierno estatal, pues gracias a este trabajo se han impulsado proyectos clave de seguridad, infraestructura y programas sociales.

Asimismo, señaló que estas estrategias han permitido elevar la calidad de vida de los habitantes de Querétaro, consolidando a la ciudad como un referente nacional en desarrollo.

El alcalde enfatizó que este primer informe refleja la visión compartida y el trabajo en conjunto entre las autoridades municipales y estatales. Felifer Macías señaló que la implementación de proyectos estratégicos impactan directamente en la vida de las y los queretanos, demostrando que su gobierno genera bienestar social y crecimiento urbano sostenible.

Felifer Macías continúa trabajando con su compromiso de un gobierno con transparencia, eficacia y desarrollo integral para mejorar el desarrollo de Querétaro.