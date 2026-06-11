Felifer Macías encabezó el arranque de Zona Fest en el estadio Corregidora, donde miles de personas se dieron cita para seguir la inauguración de la Copa Mundial y el primer partido de la Selección Mexicana.

Hasta las 13:00 horas, más de 4 mil asistentes ya se encontraban en el recinto, mientras que para la jornada se proyectó una afluencia superior a las 10 mil personas, consolidando al evento como uno de los principales puntos de encuentro para vivir la fiesta mundialista en Querétaro.

Zona Fest reúne a miles de aficionados en el estadio Corregidora

Durante esta primera jornada, las y los queretanos disfrutaron de un ambiente familiar con la transmisión en vivo de los encuentros, además de actividades recreativas, música, gastronomía y diversas experiencias diseñadas para públicos de todas las edades.

Las y los asistentes se congregaron para apoyar a México y compartir la emoción del arranque de la justa mundialista en un espacio que combina entretenimiento, convivencia y pasión por el futbol.

Al finalizar el primer encuentro de la Selección Mexicana, el programa contempla la presentación de Grupo Bronco, mientras que posteriormente continuará la transmisión de los partidos correspondientes al grupo del representativo nacional.

Cabe recordar que el acceso al evento tiene un costo de 80 pesos, monto que incluye la entrada a todas las actividades. Las personas con discapacidad y las niñas y niños menores de 12 años pueden ingresar de manera gratuita. Los boletos están disponibles en las taquillas del estadio Corregidora, el Centro Cívico y las siete delegaciones del Municipio de Querétaro.

Además, para facilitar la movilidad de los asistentes, se ofrece transporte gratuito a través de Qrobus, con rutas que conectan la Alameda Hidalgo con el estadio Corregidora. El recinto también cuenta con estacionamiento, accesos habilitados y una zona especial para ascenso y descenso de usuarios de transporte público y privado.