El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la entrega de 370 apoyos económicos en materia de vivienda a personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, destinados al mejoramiento y equipamiento de vivienda, con el propósito de contribuir a una mejor calidad de vida para las y los elementos.

En esta entrega resultaron beneficiados 370 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con una inversión de 18 millones 500 mil pesos, recursos que podrán destinar al equipamiento, ampliación o mejoramiento de sus viviendas.

Con muchísimo entusiasmo, generamos este programa, donde así, rápido pudiéramos bajar este tipo de apoyos. Hoy estamos entregando a 370 elementos de nuestra policía municipal 50 mil pesos en efectivo a cada uno de estos beneficiarios, para que los puedan utilizar en lo que ustedes consideren mejor para el mejoramiento de su vivienda. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

El alcalde señaló que la entrega de estos apoyos representa una muestra de agradecimiento de todos los queretanos hacia el personal operativo de la corporación por su servicio y sacrificio para mantener la paz y la armonía en la ciudad, mediante su trabajo, compromiso y cercanía con las familias queretanas.

Con esta segunda entrega, la administración ha beneficiado a un total de 670 elementos. (CORTESÍA )

Política que reconoce el esfuerzo de los elementos de la SSC

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, reconoció el liderazgo de Felifer Macías, ya que esta entrega consolida una política pública que reconoce el esfuerzo de las mujeres y los hombres que velan por la seguridad, tranquilidad y la paz de las familias queretanas. También, sostuvo que estos apoyos representan un acto de justicia y reconocimiento para quienes, con valor, disciplina y vocación de servicio, dedican su labor a proteger a la comunidad.

También es una muestra clara del compromiso institucional por mejorar las condiciones de vida y fortalecer el bienestar de sus familias. El cumplimiento de este compromiso con el personal operativo de la secretaría de seguridad pública municipal de Querétaro ha permitido brindar una oportunidad real para dignificar, ampliar, equipar o mejorar sus viviendas, contribuyendo así al fortalecimiento de su patrimonio familiar y a una mejor calidad de vida Juan Luis Farrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal

Con esta entrega se han beneficiado a 670 elementos operativos, e informó que tendrá continuidad en los próximos meses para ampliar su alcance y beneficiar a más policías.