Felifer Macías encabezó el lanzamiento de la marca Bloquers y afirmó que este acto refleja la identidad de la ciudad como una tierra de sueños y oportunidades.

La comunidad de Bloquers, la primera en la historia de Querétaro, constituye un ecosistema que se posiciona como una de las estrategias más relevantes de inversión a futuro para la ciudad.

Yo creo que muchos de los grandes errores que se cometen en materia de política pública es pensar en el cortoplacismo. Y cuando nada más piensas en eso y en la coyuntura del día a día, pierdes la otra gran carretera, que es el mediano y largo plazo, y eso es lo que te permite diseñar, lo que va a generar la calidad de vida de tu ciudad para el futuro, y es lo que aquí estamos pensando, es lo que aquí estamos diseñando. Felifer Macías

Bloquers, ecosistema para convertir ideas en realidades

El alcalde destacó que este ecosistema (con más de mil 600 proyectos) concentra ideas y anhelos que buscan convertirse en realidades tangibles, donde el papel del gobierno es facilitar el talento de quienes emprenden.

Ese es el mayor símbolo de cómo un gobierno pone las herramientas y que los especialistas, que son ustedes, hagan lo que saben hacer mejor, y que claro que cumplan sus metas. Hoy mamut capital, de Emilio, está dentro de la lista de las cien start ups de mayor potencial en nuestro país, imagínense, y se incubó aquí en Querétaro. Este es un ejemplo, Emilio, retrata lo que somos los queretanos, talento de orgullo nacional e internacional. Felifer Macías

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Sterling, afirmó que iniciativas como Bloquers permiten consolidar a Querétaro como capital mundial del emprendedurismo, al fortalecer un ecosistema que impulsa nuevas ideas y abre espacios para que más proyectos locales alcancen su máximo potencial.

Felifer Macías presenta Bloquers un ecosistema que impulsa el futuro de Querétaro. (Cortesía )

Durante el evento se presentaron proyectos que reflejan el talento local, entre ellos el dron que entregó el micrófono y el logotipo de Bloquers al alcalde Felifer Macías, una muestra del tipo de innovación que promueve este ecosistema.