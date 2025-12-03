El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunció una inversión de 406 millones de pesos por parte de The Home Depot México, que permitirá la construcción y apertura de la séptima tienda de la cadena en el estado.

Durante el anuncio, Felifer Macías enfatizó que Querétaro mantiene una tendencia de crecimiento sostenido, derivada de la seguridad, la generación de empleo formal y la certeza jurídica que ofrece el municipio.

¿Por qué la gente viene a vivir a Querétaro? ¿Por qué somos de las ciudades de mayor crecimiento exponencial a nivel nacional? Porque aquí la gente encuentra oportunidades que simbolizan que la gente aquí puede vivir segura. Desde aquí, en Querétaro, podemos decir si se puede vivir seguro en México, con lo que eso implica. Y también aquí podemos decir aquí, aquí hay empleo, hay empleo formal. Felifer Macías

Felifer Macías destaca récord de 8 mil 600 mdp en inversión durante 2025

El alcalde subrayó que la inversión anunciada por The Home Depot es parte del impulso económico que vive el municipio, donde tan solo en 2025 se han generado 8 mil 600 millones de pesos en inversión privada, una cifra histórica para la ciudad.

Además, señaló la apertura de más de 3 mil 100 nuevos negocios, consolidando a Querétaro como una de las ciudades con mayor crecimiento del país.

Hoy creo que vamos por un muy buen rumbo, por muy buen camino. En la ciudad de Querétaro, en este dos mil veinticinco, que ya está por terminar, rompimos el récord de inversión privada para la ciudad. Llegamos a ocho mil seiscientos millones de pesos, nunca en la historia de la ciudad de Querétaro. En un año había llegado tanta inversión privada como se consiguió en este año. Se aperturaron tres mil cien nuevos negocios. Felifer Macías

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Sterling Sánchez, explicó que la llegada de la nueva tienda fortalecerá la inversión y la proveeduría local.

Detalló que Querétaro ha registrado un 70% más aperturas de negocios que el año pasado, además de una reducción del 16% en cierres de establecimientos, lo que confirma la confianza empresarial en el municipio.

The Home Depot invertirá 406 mdp en Querétaro; será su séptima tienda en el estado. (Cortesía )

Durante el anuncio, Guillermo Sonetti, director Senior de Construcción de The Home Depot México, destacó que la séptima tienda permitirá consolidar la proveeduría local, pues ocho de cada diez productos que comercializa la empresa en la entidad son de origen local.

La nueva sucursal se ubicará en la zona poniente de la ciudad, sobre Avenida de la Luz y Bernardo Quintana, lo que impulsará el desarrollo de proveedores, emprendedores y negocios queretanos.