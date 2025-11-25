El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, presentó la aplicación “Quidémonos”, la cual se convierte en una herramienta única a nivel nacional orientada a fortalecer la prevención, atención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el mandatario detalló que esta app tiene como objetivo erradicar cualquier forma de violencia hacia las mujeres.

“Y en esta aplicación de Quidémonos, que los invito a que la descarguen de manera inmediata, es facilitar los instrumentos y herramientas a alguna mujer que se sienta en una situación de riesgo” Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Felifer Macías se compromete con la atención integral a la mujer

Durante la presentación de la app, Felifer Macías detalló que la erradicación de la violencia hacia las mujeres requiere un esfuerzo permanente, recordando que existen acciones como la creación del Centro de Empoderamiento para las Mujeres y la incorporación de tecnología a través de la app “Quidémonos”.

Por otra parte, el mandatario municipal informó que su administración donó un predio destinado a la construcción de la Fiscalía Especializada para violencia de género y cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.

Querétaro se compromete con la erradicación de la violencia contra la mujer (Cortesía)

La secretaria de las Mujeres, Vanesa Garfias Rojas, explicó que esta app está diseñada para que las mujeres vivan libres de violencia, pues permite activar trayectos seguros y compartir la ubicación en tiempo real

Asimismo, cuenta con un botón enlazado al 911, además de opciones para reconocer la violencia y acceso a atención psicojurídica y emocional.

La app se encuentra disponible para su uso dentro del sistema Qrobús, donde las más de 16 mil mujeres que utilizan el transporte público podrán compartir en tiempo real su ubicación y conocer el nombre del operador.

Con estas estrategias y con el impulso de la app “Quidémonos”, la administración de Felifer Macías se compromete con la seguridad integral para las mujeres y garantizar su bienestar erradicando la violencia en Querétaro.