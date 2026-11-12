El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, presentó la segunda etapa del Transporte Eléctrico Gratuito del Centro Histórico de Querétaro, un servicio que comenzará a operar el próximo 23 de noviembre con cuatro unidades eléctricas y conexión al sistema Qrubus.

De acuerdo con el gobierno municipal, Querétaro se convierte en la única demarcación del país que cuenta con un servicio de transporte eléctrico gratuito. La nueva etapa busca facilitar los traslados y mejorar la movilidad en el primer cuadro de la ciudad.

Felifer Macías anuncia nuevas rutas de Qrobus

Cuatro unidades eléctricas y transbordos gratuitos a Qrobus

Las cuatro unidades eléctricas tendrán capacidad para 30 personas cada una y estarán enlazadas al sistema Qrubus, lo que permitirá realizar transbordos gratuitos para trasladarse a distintos puntos de la ciudad.

El presidente municipal, Felifer Macías señaló que el servicio representa un beneficio económico para la población y se suma a otros programas municipales, como el Transporte Comunitario Gratuito, Transporte Universitario Gratuito, Transporte Nocturno Gratuito y Transporte Escolar.

El alcalde invitó a comerciantes, habitantes y trabajadores de dependencias municipales, estatales y federales a dejar sus vehículos en estacionamientos fuera del primer cuadro y utilizar este transporte para llegar a sus centros de trabajo.

Felifer Macías anuncia nuevas rutas de Qrobus (cortesía)

¿Cuál será el recorrido de la nueva ruta?

El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles Luján, detalló que la tercera ruta de transporte contará con una frecuencia de 10 a 12 minutos. El recorrido abarcará avenida Constituyentes, Corregidora, Plaza de Armas, avenida Universidad, Jardín Guerrero y Ezequiel Montes.

Por su parte, el director de la Agencia de Movilidad, Gerardo Cuanalo Santos, explicó que la integración del servicio a la red de Qrobus fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y el Estado. Para utilizar el sistema será necesario contar con una tarjeta Qrobus.

Felifer Macías anuncia nuevas rutas de Qrobus

Autobuses tendrán cámaras, GPS y accesibilidad

Las unidades cuentan con tecnología y equipamiento que incluye un sistema de videovigilancia con seis cámaras, GPS y validador de tarjetas Qrobus. También disponen de aire acondicionado, cargadores USB y rack para bicicletas.

En materia de accesibilidad, los autobuses tienen rampa para personas con discapacidad, asientos preferentes y espacios para personas adultas mayores y de talla baja. Además, cuentan con puerta del lado izquierdo y tres letreros luminosos.

Felifer Macías anuncia nuevas rutas de Qrobus

Transporte eléctrico gratuito suma más de 85 mil ascensos

La primera etapa del programa comenzó el 11 de septiembre con dos rutas operadas por unidades TUQ TUQ, con capacidad para 13 pasajeros.

Desde su implementación, el servicio ha registrado más de 85 mil ascensos, con mayor demanda entre las 11:00 y las 15:00 horas. De acuerdo con el secretario de Movilidad, entre las personas usuarias destacan personas adultas mayores, así como madres y padres de familia que viajan con niñas y niños.

La nueva etapa del Transporte Eléctrico Gratuito comenzará a operar el 23 de noviembre y ampliará las opciones de movilidad en Querétaro, con conexión al sistema de transporte público de la ciudad.