El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunció que no habrá incrementos al predial en Querétaro 2027 ni al impuesto sobre traslado de dominio en Querétaro, además de presentar descuentos y estímulos fiscales contemplados en el anteproyecto de Ley de Ingresos para el próximo ejercicio fiscal.

El alcalde señaló que los apoyos buscan beneficiar la economía de las familias queretanas y reconoció la participación de la ciudadanía en el cumplimiento de sus contribuciones, recursos que permiten mejorar los servicios públicos y la calidad de vida en el municipio.

Con estos incentivos, con estos apoyos a la economía familiar, estamos convencidos que estamos ayudando muchísimas personas y que esto viene derivado de la gran participación de la gente. La gente en Querétaro participa y nos ayuda, colabora con su gobierno para tener una ciudad limpia, ordenada y una ciudad bonita. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Descuentos al predial durante enero y febrero

Felifer Macías detalló que para el pago del impuesto predial 2027, durante enero se otorgará un descuento del 20 por ciento a inmuebles con un valor menor a 2.4 millones de pesos, beneficio que podría alcanzar a más de 170 mil contribuyentes.

En febrero, el descuento para este grupo de inmuebles será del 12 por ciento. En propiedades con un valor superior a 2.4 millones de pesos, los descuentos serán del 12 por ciento en enero y del ocho por ciento en febrero.

Además, personas pensionadas, jubiladas, adultas mayores y con discapacidad podrán acceder a una cuota fija de predial de 146 pesos, siempre que el inmueble tenga un valor menor a cuatro millones de pesos.

El alcalde también informó que quienes realicen el pago del predial durante enero tendrán acceso al Seguro de Casa Habitación, que contempla cobertura ante fenómenos hidrometeorológicos, robo e incendio.

Recordó que durante la temporada de lluvias de 2025 este beneficio permitió apoyar a más de mil 500 familias con recursos económicos directos para recuperar sus bienes.

Felifer Macías anuncia cero incrementos al predial y traslado de dominio (cortesía )

Apoyos para vivienda y transmisión patrimonial

El municipio también contempla ampliar el Programa de Transmisión Patrimonial, que brinda certeza jurídica a personas que realizan trámites de herencias y donaciones. De acuerdo con el alcalde, cerca de 500 familias han recibido este beneficio, con un ahorro acumulado superior a los 25 millones de pesos.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Carlos León González, informó que para quienes adquieren por primera vez una vivienda de interés social o popular, con valores de 1.2 millones y 800 mil pesos, respectivamente, se contempla un descuento del 20 por ciento en el impuesto sobre traslado de dominio.

El programa también prevé descuentos para vivienda de interés social y beneficios de entre el 40 y el 100 por ciento en multas y recargos para operaciones entre familiares en línea recta y parentescos colaterales hasta el tercer grado, así como apoyos aplicables a ejercicios fiscales anteriores.

Anteproyecto de Ley de Ingresos deberá ser aprobado

Los estímulos fiscales en Querétaro forman parte del anteproyecto de Ley de Ingresos 2027 Querétaro, que será sometido a consideración del Ayuntamiento en la próxima sesión de Cabildo.

Posteriormente, deberá contar con la aprobación de la Legislatura estatal y su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga para que las disposiciones entren en vigor el 1 de enero de 2027.

El secretario de Finanzas, Carlos León agregó que el anteproyecto mantiene la gratuidad de las actas de defunción de menores de edad, sin importar la causa del fallecimiento, así como el acceso gratuito a los parques municipales.

También contempla reducciones en el cobro de algunos derechos, como las licencias ambientales, con el objetivo de facilitar trámites, apoyar la economía de la ciudadanía y brindar mayor certeza jurídica en los procedimientos municipales.