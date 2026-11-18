El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, participó en la presentación de los resultados de la actualización del Plan Querétaro 2050, instrumento rector de planeación estratégica que establece una visión de largo plazo para orientar el crecimiento ordenado y el desarrollo del estado.

El evento se realizó en el Teatro Metropolitano y fue encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González, con la participación del secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio Rangel Méndez, y del presidente del Consejo Queretano para la Planeación Estratégica, Ricardo Pereda López.

Plan Querétaro 2050 incorpora estrategias para mejorar los espacios públicos

Durante la presentación, Luis Antonio Rangel Méndez y Ricardo Pereda López dieron a conocer los resultados de los trabajos realizados para actualizar este instrumento de planeación, que busca atender los retos del desarrollo y orientar el futuro de Querétaro.

Ambos funcionarios reconocieron la disposición, apertura y colaboración de Felifer Macías durante el proceso de actualización, particularmente en el estudio de Mejoramiento y Conservación de Espacios Públicos.

Este trabajo forma parte de las acciones contempladas para fortalecer el desarrollo urbano y contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los queretanos.