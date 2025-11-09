Cerca de las 19:00 horas de este sábado 8 de noviembre de 2025 se registró la explosión de una pipa en la Autopista México-Puebla, en Río Frío, causando el cierre total de la vialidad.

Los reportes indican que el incidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 48, en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, cuyo cuerpo de Protección Civil descartó víctimas mortales por el incidente.

A causa del cierre total de la México-Puebla en Río Frío, la CAPUFE recomienda a la ciudadanía tomar las siguientes vías alternas:

Dirección a CDMX, desvío de circulación a la altura del km 63 (Poblado Río Frío)

Dirección Puebla, se cierra el tránsito vehicular desde la Plaza de Cobro San Marcos con desvío hacia el Poblado Chalco

Autoridades intentan contener fuego tras la explosión de pipa en la México-Puebla, a la altura de Río Frío

En la actualización de las 20:30 horas, se informó que personal de CAPUFE y Bomberos se encuentran en la México-Puebla, a la altura de Río Frío, para contener el fuego tras la explosión de la pipa.

Información en desarrollo....