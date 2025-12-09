La tarde del 8 de diciembre de 2025 se registró un incendio en una fábrica de Ixtapaluca, en el Estado de México, que ha puesto en alerta a los vecinos de la zona.

Los reportes indican que el siniestro ocurrió cerca de las 19:00 horas en la fábrica de colchones y textiles Tecnotex, ubicada en las calles 2 de abril y José María Morelos, en la colonia Centro.

Incendio en fábrica de Ixtapaluca

¿Por qué se incendió la fábrica de colchones en Ixtapaluca?

De acuerdo con información preliminar, el incendio en Ixtapaluca habría sido provocado por la caída de un globo de cantoya, cuyo fuego posiblemente alcanzó uno de los múltiples materiales inflamables de la fábrica de colchones.

En redes sociales, algunos de los vecinos han adjudicado este siniestro a los cohetes y globos de cantoya que creyentes católicos lanzaron con motivo del Día de la Inmaculada Concepción.

En la actualización de las 20:30 horas, los bomberos de cinco municipios unieron esfuerzos para controlar el incendio, ya que en el lugar existe gran número de material con algodón, telas, etc, que hace difícil su contención.

Hasta ahora, Protección Civil del Estado de México informó que viviendas y la Plaza Pilares tuvo que ser desalojada, sin que hasta ahora se tengan reportes de personas muertas o heridas.