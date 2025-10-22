Estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tomaron las instalaciones de la Facultad de Derecho ante la violación que sufrió una compañera.

A través de redes sociales señalaron que la toma de la facultad permanecerá hasta que se cumpla con el pliego petitorio, que incluye la renuncia del director y la investigación del caso.

Esta decisión fue tomada como respuesta a la agresión que ocurrió el pasado 17 de octubre en las oficinas de la Federación Universitaria Potosina (FUP) cuando una joven estudiante fue agredida por otros estudiantes y al menos una persona que no pertenece a dicha institución.

Estudiantes de la UASLP exigen justicia por caso de violación en Facultad de Derecho; Esto piden

A través de un video, los estudiantes de la Faculta de Derecho de la UASLP anunciaron la toma de las instalaciones como protesta por el caso de violación ocurrido en las oficinas de la FUP.

Asimismo, señalaron que no liberaran la Facultad hasta que se cumplan con las siguientes condiciones:

Renuncia del director de la Facultad de Derecho, Germán Pedroza Gaitán (renunció el 20 de octubre)

Expulsión de los estudiantes involucrados (ya se expulsó a dos estudiantes)

Que no existan represalias contras las y los estudiantes de todas las facultades que alzaron la voz por el caso

Destitución de Marco Dorantes, representante de la FUP, ya que los hechos ocurrieron en su oficina

Reconocimiento público de la violencia sistemática de género, equidad y paridad

#SLP | 🚨🎓 Confirman paro en todas las facultades de la UASLP. Publicado por Plano Informativo en Martes, 21 de octubre de 2025

Cabe señalar que la UASLP señaló que también destituyó a la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena González Vega, así como a otros funcionarios por omisión o manejo inadecuado del caso.

De acuerdo con las autoridades escolares, se identificó a varios estudiantes consumiendo bebidas alcohólicas y drogas dentro de la institución.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando los estudiantes comenzaron a tocar sin su consentimiento a su compañera; luego 3 de ellos la llevaron a un baño de la institución, donde cometieron la violación.

UASLP: Violación en Facultad de Derecho no es el único caso; Facultad de Economía denuncia hostigamiento

Por otra parte, se resaltó que el caso de violación a una estudiante de la Facultad de Derecho no es un caso aislado, pues anteriormente se denunció hostigamiento, esto en la Facultad de Economía.

De acuerdo con las denuncias, varias alumnas han señalado que el rector Alejandro Zermeño Guerra permite el hostigamiento de los docentes hacia las estudiantes desde tiempo atrás.

Se trata de un docente identificación como Cabrera a quien recientemente denunciaron con consignas como:

“Cabrera, las mujeres no se tocan”, “Fuera Acosabrera”, “La escuela siempre debería ser un lugar seguro” y “¿Cuántas más UASLP”.