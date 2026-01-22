Durante la inauguración de la FITUR 2026, Esteban Villegas Villarreal encabezó acciones de promoción de Durango ante operadores turísticos, inversionistas y representantes del sector de distintos países.

El gobernador estuvo acompañado por la secretaria de Turismo, Elisa Haro Ruiz, con el objetivo de posicionar a Durango como un destino turístico competitivo y atractivo a nivel internacional.

FITUR 2026 consolida a Durango como destino con identidad y valor cultural

En la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, México se consolidó como el País Invitado, por lo que las 32 entidades se encuentran representadas en el pabellón más grande; sin embargo, Durango ha aprovechado la oportunidad para mostrar la oferta turística que combina naturaleza, cultura, aventura y experiencias.

Asimismo, el estado se ha encargado de promover sus paisajes naturales y el turismo de aventura con eventos como el Titan Desert, así como su vocación cinematográfica con grandes producciones, pueblos con identidad y gastronomía, todo con el objetivo de atraer visitantes internacionales y abrir nuevas oportunidades.

Durango se proyecta al mundo como un destino turístico competitivo y auténtico (Cortesía)

Durante su participación, Durango se ha encargado de destacar la identidad cultural a través de productos púnicos como el mezcal, la artesanía huichol y sus rutas culturales y naturales; posicionándose como un destino auténtico y con valor.

En la FITUR 2026 participan 156 países, siendo uno de los eventos más importantes para la promoción turística a nivel mundial, donde México se ha encargado de resaltar su riqueza.

Con esta participación, Durango consolida su posición como destino turístico imperdible para visitantes internacionales, con una oferta cultural, natural, artesanal y gastronómica inolvidable.