Presidentes municipales de distintas regiones de Durango destacaron la coordinación y el trabajo conjunto con el gobernador Esteban Villegas Villarreal, al señalar que esta dinámica ha permitido definir proyectos prioritarios para el 2026, agilizar trámites y generar beneficios directos para las comunidades.

Los alcaldes coincidieron en que la apertura del Gobierno Estatal y la disposición de las dependencias estatales han fortalecido la relación institucional con los ayuntamientos, facilitando la planeación y ejecución de obras sin distinción partidista.

Coordinación estatal con municipios agiliza proyectos y reduce burocracia en Durango

Desde San Juan del Río, el alcalde José Manuel Gallegos Rangel subrayó que la atención directa del gobernador y de los secretarios estatales ha sido clave para resolver gestiones con mayor rapidez, especialmente para municipios alejados de la capital. El mandatario señaló que esta cercanía permite dar respuestas oportunas a la ciudadanía y evita procesos burocráticos innecesarios, lo que se traduce en una mejor atención a las necesidades locales.

Presidentes municipales destacan trabajo conjunto con el gobernador de Durango (Cortesía)

Por su parte, la presidenta municipal de Canatlán, Dora Elena González Tremillo, destacó que la planeación anticipada con el Gobierno del Estado brinda claridad sobre los proyectos que se desarrollarán durante el año. Indicó que reuniones con áreas como turismo, fomento económico y desarrollo social han permitido obtener información estratégica y definir acciones concretas para su municipio.

Mientras que el alcalde de Rodeo, Eduardo Estrada Meraz, consideró que la comunicación constante con el Ejecutivo estatal genera certeza sobre el rumbo del desarrollo regional.

Trabajo en equipo fortalece desarrollo regional en Durango

El alcalde de Coneto de Comonfort, Jaime Soto Ochoa, resaltó que esta coordinación ha abierto la puerta a un trabajo conjunto más eficiente entre el estado y los municipios. Por su parte, el presidente municipal de Pánuco de Coronado, Gastón Armando Briseño Castañeda, reconoció el trato equitativo que reciben los 39 municipios del estado y la integración de todas las dependencias estatales en la planeación conjunta.

En conjunto, los alcaldes coincidieron en que el trabajo coordinado con el gobernador Esteban Villegas Villarreal fortalece el desarrollo municipal, promueve un uso más eficiente de los recursos públicos y sienta bases sólidas para un 2026 con mayores oportunidades para Durango.