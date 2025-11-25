En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, expresó su compromiso para prevenir la violencia y asegurar que toda mujer tenga instituciones que la respalden y la atiendan.
Durango se compromete con la protección integral de mujeres
Durante su mensaje vía remota, Esteban Villegas afirmó que la entidad se suma a las estrategias impulsadas por Claudia Sheinbaum en la protección de mujeres.
“En Durango estamos en contra de la violencia contra las mujeres. Estamos a favor de su felicidad, de su tranquilidad y de su dignidad… si la mujer está bien, la familia está bien, y si la familia está bien, México está bien”Esteban Villegas, gobernador de Durango
El gobernador, junto a la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Grecia Hernández, detalló que en Durango ya se aplican acciones locales para prevenir la violencia; además, se brinda acompañamiento y atención integral a mujeres en situación de riesgo.
Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, dio a conocer que entre las acciones operativas que se realizarán durante los 16 días de activismo se encuentran:
- Actividades comunitarias
- Capacitaciones a personal público
- Jornadas de información
- Trabajo en escuelas
- Acciones de prevención en espacios públicos
Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los compromisos acordados en cada una de las entidades que se han sumado a esta iniciativa, donde se realizarán:
- Campañas de sensibilización
- Coordinación con fiscalías
- Creación de senderos seguros
- Jornadas escolares para promover el respeto
- Acompañamiento a familias de víctimas indirectas de feminicidio.
El gobierno de Durango, encabezado por Esteban Villegas, continúa dando pasos certeros en su administración y, con esta participación, reafirma su compromiso con las mujeres para garantizar entornos seguros.