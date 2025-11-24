Esteban Villegas Villarreal se posiciona en el Top 3 nacional de los gobernadores con mayor respaldo ciudadano, consolidando una percepción de gobierno cercano, honesto y con resultados tangibles que fortalecen la confianza social hacia su administración.

Esteban Villegas mantiene la confianza social con resultados verificables

De acuerdo con la medición de México Elige de noviembre 2025, el mandatario estatal alcanzó 68.1% de aprobación, ubicándose entre los ejecutivos con mejor desempeño del país.

Además, se mantiene como el gobernador mejor evaluado del norte de México dentro de su partido, el PRI, con una tendencia positiva sostenida que reafirma su liderazgo.

La evaluación ciudadana se respalda en acciones concretas impulsadas por su administración, entre las que destacan avances en salud y atención directa a las comunidades.

Obras estratégicas como la Presa Tunal II y la Planta Potabilizadora, que garantizan el abasto de agua para Durango. Impulso al campo mediante la entrega de semillas certificadas y ganado de alta genética.

Además destacan otras acciones como fortalecimiento de la seguridad, con coordinación entre corporaciones del estado, promoción turística y atracción de inversión externa. También destaca su avance en infraestructura educativa y social que mejora la calidad de vida de las familias duranguenses.

Estos resultados colocan a Durango como un referente nacional de gestión efectiva, con una administración que prioriza la cercanía con la ciudadanía, la coordinación con los municipios y el acompañamiento a los sectores productivos.

El liderazgo de Esteban Villegas proyecta certidumbre, seguridad y desarrollo, consolidando la construcción de un Durango fuerte, competitivo y con oportunidades para todas y todos.